Zbigniew Boniek ma podpowiedź dla Fernando Santosa. To może być duża zmiana

Reprezentacja Polski już dziś postara się zmazać plamę z piątkowego meczu przeciwko Czechom. "Biało-Czerwoni" na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzą się z Albanią, w walce o pierwsze punkty w eliminacjach do mistrzostw Europy. Selekcjoner Fernando Santos podczas wczorajszej konferencji prasowej dał do zrozumienia, że możemy spodziewać się zmian w składzie, a swoich faworytów do występu na środku obrony wskazał Zbigniew Boniek.