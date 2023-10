Zbigniew Boniek uderza: "Przez pół roku naszej reprezentacji nie było"

Dzisiaj nasza kadra znajduje się w koszmarnym położeniu. Pół wieku temu był medal i zespół, który rozkochał w sobie cały naród, a dzisiaj drżymy o to, czy najlepsi piłkarze w kraju w ogóle awansują na wielki turniej. I nie mówimy o mistrzostwach globu, ale czempionacie Starego Kontynentu. Póki co, po remisie z Mołdawią w ostatnim spotkaniu na PGE Narodowym, pachnie klęską, bo ewentualna ścieżka przez baraże będzie drogą cierniową .

Zbigniew Boniek bezwzględny dla Fernando Santosa: "To była pomyłka i niewypał"

Mołdawia była prawdziwym przekleństwem Orłów w rozgrywkach grupowych do Euro, wszak już w pierwszym spotkaniu, wyjazdowym, Polacy w katastrofalnym stylu przegrali 2:3. Już wtedy Boniek snuł czarny scenariusz, a teraz odnosząc się do "szalonych konsekwencji porażki" i zagrożenia, że możemy nie pojechać na mistrzostwa Europy , odparł:

"Niestety, ale się sprawdziło. Tamta porażka miała nie tylko negatywne konsekwencje - doszło do zmiany selekcjonera. Półroczny okres Fernando Santosa w Polsce to dramat. Jestem człowiekiem piłki, identyfikuję się z nią, choć kibicuję i patrzę z boku. Ale jego kadencja to była pomyłka i niewypał. W teorii wyglądało to dobrze, w praktyce katastrofalnie. Proszę zobaczyć, jak Portugalia odetchnęła po jego odejściu, jak zaczęła grać pięknie i ofensywnie pod wodzą Martineza. My musimy odchorować czas spędzony z Santosem, konsekwencje jego pracy w Polsce są straszne. Gdyby po Czesławie Michniewiczu selekcjonerem był Polak, awansowalibyśmy do turnieju bez baraży" - uważa były prezes PZPN, a obecnie wiceprezydent UEFA.