Reprezentacja Polski sensacyjnie przegrała z Mołdawią 2:3 w ramach eliminacji do Euro 2024, a po spotkaniu na podopiecznych Fernando Santosa spadła fala krytyki. Do "wyczynu" naszych kadrowiczów odniósł się Zbigniew Boniek, który dość dosadnie ocenił to, co "Biało-Czerwoni" zrobili w Kiszyniowie. Były prezes PZPN zwrócił uwagę na przemianę kadry, która jeszcze do przerwy dominowała na boisku.