Zalewski wziął udział w imprezie, która jednak wymknęła się nieco spod kontroli. A co najgorsze, wszystko zostało upublicznione. W filmie, który pojawił się na Instagramie można zobaczyć rapera Zep Dembo, który wykrzykuje do Mourinho: "Dzisiaj jaramy, Jose, jesteśmy do niczego, odpieprzamy". Nic dziwnego, że AS Roma zapowiadała ukaranie świeżo upieczonego reprezentanta Polski.



W obronę wziął go jednak Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, a także jedna z legend AS Roma, który w wywiadzie dla "La Gazzettą dello Sport" apelował, aby pochopnie nie oceniać młodego gracza. - Nicola jest dobrym piłkarzem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. To jasne, że te wydarzenia wyglądają bardzo źle pod kątem marketingowym. Nie ma co jednak przesadzać z ocenianiem go. Przechodzi trudny okres, wyszedł trochę się pobawić, odreagować. To, co zrobił, było głupie, ale przecież ma dopiero 19 lat. W tym wieku każdy popełniał błędy. Tylko nie było tego w mediach społecznościowych - mówi Boniek.



Przypomnijmy, że kilka tygodniu temu Zalewskiemu zmarł ojciec. Młody piłkarz bardzo to przeżył, z tego powodu nie pojawił się, za zgodą Paulo Sousy, na zgrupowaniu reprezentacji Polski.



KK



