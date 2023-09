Zawalił przy bramce dla Albanii. Teraz tłumaczy, co się stało

- Pierwsza bramka - uczulaliśmy na to, żeby nie dopuszczać do strzałów z dystansu. Niestety, Albańczyk strzelił piękną bramkę - rozłożył ręce obrońca reprezentacji.

- Przy drugiej - na pewno mogłem być bliżej napastnika. Może przed jego pierwszym lub drugim kontaktem z piłką powinienem ją wybić. Niefortunnie odbiła mi się od nogi, zmieniła tor lotu i wpadła do bramki - tłumaczył Wieteska. To właśnie on nie upilnował wówczas strzelca gola.