Zatrważające wieści o polskiej kadrze. To po prostu nie mieści się w głowie!

W meczu z Mołdawią polska reprezentacja straciła pierwsza bramkę i nie potrafiła podnieść się na tyle, by wygrać spotkanie z niżej notowanym rywalem. To, niestety, od wielu lat norma. W ciągu ostatnich 15 lat Polacy wygrali tylko 2 z 42 spotkań o punkty, w których pierwsi stracili gola! Oba były meczami Ligi Narodów. To zatrważająca statystyka.