Zaszokował polskich kibiców. Sam wykreślił się z notatnika Probierza. Jest komunikat

Krystian Bielik debiutował w drużynie narodowej we wrześniu 2019 roku. Do tej pory rozegrał w niej tylko 11 spotkań. Wziął jednak udział we wszystkich meczach kadry w katarskim mundialu. Na murawie przebywał wówczas w sumie przez 216 minut.

Po raz ostatni w biało-czerwonych barwach widziany był 16 czerwca ubiegłego roku. Zaliczył niespełna kwadrans w towarzyskiej potyczce z Niemcami (1:0) na PGE Narodowym. Na kolejną szansę szybko się nie zanosi.

Z Anglii napłynęły bowiem zaskakujące wieści. 26-letni pomocnik podpisał właśnie nowy kontrakt z Birmingham City. Umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku.

Krystian Bielik na trzecim froncie. Wizja powrotu do kadry staje się nierealna

Klub Polaka w zeszłym sezonie zajął 22. miejsce w Championship i został zdegradowany do League One. To oznacza, że Bielik zostaje w Anglii na trzecim poziomie rozgrywkowym. Z tego poziomu nie powinien spodziewać się zainteresowania ze strony selekcjonera Michała Probierza.

Co skłoniło piłkarza do mało ambitnego manewru? Na to pytanie odpowiedział sam zainteresowany. Do pozostanie w dotychczasowym zespole piłkarza miał nakłonić trener Chris Davies.

- W trakcie urlopu miałem mnóstwo myśli w głowie. Byłem sfrustrowany. Mamy za sobą trudny sezon, wiele się wydarzyło. Zespół prowadziło czterech różnych menedżerów. To nigdy nie jest łatwe dla zawodników, trenerów i klubu - tłumaczył Bielik w rozmowie z "Birmingham Mail"

- Zawsze powtarzałem, że chcę grać na jak najwyższym poziomie. Ale poznałem obecnego trenera. Usiedliśmy w jego biurze i przeprowadziliśmy bardzo dobrą rozmowę na temat przyszłości. Zdałem sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie pracowałem z kimś takim jak on - dodał niedawny kadrowicz.

Wszystko wskazuje na to, że o trenerskim warsztacie selekcjoner Michała Probierza w najbliższym czasie nie będzie miał okazji się wypowiedzieć.

