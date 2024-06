Zastąpił Szczęsnego i został bohaterem. A po meczu przemówił. "Wynik idzie w świat"

"Biało-Czerwoni" z podniesionymi głowami wrócą do ojczyzny po Euro 2024. Co prawda polscy kibice liczyli na więcej po obiecującym otwarciu z Holandią, kiedy dopiero w końcówce nasi piłkarze stracili cenny punkt po bramce rezerwowego, Wouta Weghorsta. W starciu z Austrią było już o zdecydowanie gorzej, bo po porażce 1:3 podopieczni Michała Probierza mieli niewielkie szanse na wyjście z grupy. Te zmalały do zera po tym jak "Oranje" zremisowali z Francuzami. W kraju nad Wisłą nie brakowało słów krytyki. Piłkarze skupiali się jednak na swojej robocie i na pożegnanie chcieli sprawić fanom choćby odrobinkę radości. We wtorkowe popołudnie mierzyli się z faworyzowanymi "Trójkolorowymi". Reklama

Łukasz Skorupski zachwycił. Po meczu otrzymał zasłużoną nagrodę

Tuż po ostatnim gwizdku Łukasz Skorupski odebrał zasłużoną statuetkę dla najlepszego zawodnika starcia. 32-latek na antenie TVP Sport nie ukrywał wzruszenia. "Chciałbym zadedykować ją całemu zespołowi, który dzisiaj naprawdę powalczył. Możemy wrócić do kraju z podniesionymi głowami. Pomimo wcześniejszego odpadnięcia, pokazaliśmy wszystkim, że możemy grać w piłkę. Oczywiście przykro, że udajemy się do domu, ale mam nadzieję, że daliśmy kibicom trochę radości z powodu, że zremisowaliśmy z wicemistrzami świata. To dobry zespół" - przekazał na gorąco po zejściu z boiska. Reklama

Dla Polaków remis to ogromny powód do radości. Francuzi należą w końcu do ścisłej światowej czołówki. Bezradność Kyliana Mbappe i spółki, pomimo licznych ataków, wywoływała uśmiech na twarzach milionów naszych rodaków. Gracz FC Bologna także był z siebie niesamowicie dumny. "Rzeczywiście mieli oni trochę więcej sytuacji, ale zremisowaliśmy i wynik idzie w świat. Pamięta się zawsze końcowy rezultat, a nie strzały i tak dalej. Cieszymy się z tego remisu. Teraz czeka nas odpoczynek i mam nadzieję, że we wrześniu będzie to wyglądało jeszcze lepiej" - dodał.

Przed Polakami zmagania w Lidze Narodów

Bramkarz reprezentacji nie bez powodu wspomniał o wrześniu. To właśnie w tym miesiącu rozpocznie się Liga Narodów. "Biało-Czerwoni" postarają się o pozostanie w najwyższej dywizji. Zadanie nie będzie łatwe, bo w jednej grupie z podopiecznymi Michała Probierza znaleźli się także Chorwaci, Portugalczycy oraz Szkoci.

Reklama Łukasz Gikiewicz i Wojciech Górski w Dortmundzie przed meczem Polska - Francja. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Łukasz Skorupski / AFP

Łukasz Skorupski / AFP