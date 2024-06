Zastąpił Lewandowskiego i zaskoczył Holendrów. Gorzkie słowa Adama Buksy

Kibice w biało-czerwonych barwach z dumą mogli przyglądać się poczynaniom polskich piłkarzy w ich pierwszym meczu na Euro 2024 . Skazywani na pożarcie podopieczni Michała Probierza długo stawiali się Holandii i choć z reguły rywale atakowali, to "Orły" też miały swoje momenty. Jeden z nich wydarzył się w szesnastej minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w polu karnym "Oranje" doskonale odnalazł się Adam Buksa , który wyskoczył do główki i umieścił piłkę w siatce. Pewni siebie przeciwnicy za nic w świecie nie spodziewali się takiego scenariusza. Strata bramki podziałała na nich niczym płachta na byka. Zaledwie kilkanaście minut później doprowadzili do remisu .

Było tak blisko. Polacy prawie urwali punkty faworytowi

Przez większą część drugiej połowy Polacy utrzymywał się remis. Wydawało się, że nasi rodacy sensacyjnie urwą punkty faworytom. W pewnym momencie gracze Michała Probierza zaczęli przeważać. Fani w pomarańczowych koszulkach byli przerażeni i obawiali się porażki. Pod koniec meczu do euforii doprowadził ich jednak Wout Weghorst . Rezerwowy potrzebował zaledwie kilkudziesięciu sekund, by wpisać się na listę strzelców i uciszyć polski sektor na trybunach.

Trafienie 31-latka podłamało nie tylko fanów. Po ostatnim gwizdku uśmiech zniknął też uśmiech z twarzy Adama Buksy, za którym pod względem indywidualnym idealny debiut na mistrzowskiej imprezie . "Zdecydowanie tak" - odpowiedział na pytanie reportera TVP Sport czy boli go taki, a nie inny wynik meczu. " Holendrzy prowadzili grę . My natomiast mieliśmy dobre sytuacje po stracie drugiej bramki. Wielka szkoda, że kończymy ten mecz z zerowym dorobkiem. Na pewno zagraliśmy dobre spotkanie przeciwko bardzo dobremu przeciwnikowi. Ale tutaj liczą się punkty, a konkretnie dzisiaj ich brak" - dodał.

W składzie "Oranje" aż roiło się od gwiazd. Strzelec jedynej bramki dla Polaków pojedynkował się między innymi z Virgilem van Dijkiem. "To kawał obrońcy, nie ma co się oszukiwać. Nie bez przyczyny gra w Liverpoolu i jest uważany za najlepszego obrońcę na świecie. To była przyjemność rywalizować z kimś takim. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałbym rywalizować z kimś takim na co dzień" - nie ukrywał 27-latek.