Zaskoczenie przed meczem z Estonią. Nietypowa rola byłego kadrowicza

Kariera Michała Żyry zapowiadała się naprawdę bardzo dobrze . Gdy w styczniu 2016 roku utalentowany napastnik wyjeżdżał z Legii Warszawa do angielskiego Wolverhampton Wanderers, wydawało się, że Polskę opuszcza naprawdę duży talent. W końcu fakt był taki, że nasz kraj opuszczał już reprezentant Polski. Niestety jednak po zmianie klubu Żyro musiał się błyskawicznie zmierzyć się tym, co w piłce jest najgorsze, a więc naprawdę bardzo poważną kontuzją.

U napastnika zdiagnozowano bowiem zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie, co jest jedną z najgorszych możliwych kontuzji. Jakub Moder po takim urazie wracał do gry przez ponad rok. Michałowi Żyro zajęło to dokładnie 364 dni, a więc niewiele mniej. Doskonale poznał więc, czym jest wracanie do siebie po poważnej kontuzji. Teraz chce pomagać swoim kolegom z boiska w chronieniu się przed wszelkiego rodzaju kontuzjami, prowadząc firmę, która zajmuje się wytwarzaniem ochraniaczy na nogi czy masek na twarz.