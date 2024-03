Michał Probierz w ostatnich dniach przed zgrupowaniem polskiej kadry wybrał się w zaskakującą podróż. Selekcjoner pojechał do Leverkusen, by na własne oczy zobaczyć jak Bayer pokonuje 2-0 VfL Wolfsburg, a przy okazji porozmawiać z trenerem Niko Kovacem o sytuacji Jakuba Kamińskiego. Kilka dni po rozmowie Kovac został... zwolniony ze stanowiska. - Ale ja się do tego nie przyczyniłem - śmiał się Probierz w odpowiedzi na nasze pytanie.