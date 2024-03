2023 - rok afer w polskiej piłce

Za ten skandal odpowiedzialność na siebie wzięła firma Inszury.pl, która oficjalnie potwierdziła, że to oni zaprosili Stasiaka do samolotu reprezentacji. Co ciekawe jednak ta firma już od jakiegoś czasu nie istnieje i nie działa. Firma przestała funkcjonować w grudniu 2023 roku. Strona sponsora Polskiego Związku Piłki Nożnej już nie wróciła do swojej działalności, a mimo to Inszury.pl wciąż widnieje na stronie PZPN, jako jeden ze sponsorów naszego związku i to nie koniec.