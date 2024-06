Zaskakujący typ przed Euro. Ekspert dosadnie o Polakach

O Nicoli Zalewskim: To najlepszy zawodnik za kadencji Michała Probierza. Tak jak przyjął piłkę przy golu na 2:1... On tak samo szybko biega z piłką, jak bez. To jest "Pan Piłkarz". Chciałbym, żeby nasza prawa strona wyglądała jak lewa. Nawet jak ma przeciwnika na plecach, to wiadomo, że nie trzeba obawiać się zagrania mu futbolówki.

O urazie Roberta Lewandowskiego: Jeśli jest to leciutkie naciągnięcie, to przerwa może potrwać 5-10 dni. Można zrobić zastrzyk z krwi, by szybciej się zregenerować. Ale jeśli jest to kontuzja mięśnia, to nie można ryzykować powrotu do gry po trzech dniach. Taka kontuzja zaraz przed turniejem, to jest wielki ból dla zawodnika. Ale może to tylko jakieś włókienko się lekko naciągnęło i zdecydowali wraz z trenerem, że nie warto ryzykować.