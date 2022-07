Zaskakujący transfer Polaka stał się faktem! Ogłosili go... z błędem!

Feyenoord ogłosił transfer Polaka... z drobnym błędem! - Witajcie, Sebastian - napisali Holendrzy na Twitterze. Na taką pomyłkę można jednak przymknąć oko, zakładając, że liczy się gest.

Najważniejsze jest bowiem to, że Sebastian Szymański żegna Rosję, do której być może już nie wróci. Tym samym potwierdziły się nasze informacje, bowiem o możliwych przenosinach Sebastiana Szymańskiego do Feyenoordu informowaliśmy już w środę .

W nowym klubie Polak zagra z numerem "17".

- To wspaniała, nowa przygoda. Feyenoord to dobry klub dla młodych graczy, takich jak ja. Ta drużyna zrobiła w minionym sezonie duże wrażenie w Europie, docierając do finału Ligi Konferencji. Mam nadzieję, że przyczynię się do dalszych sukcesów i nie mogę doczekać się debiutu - powiedział Sebastian Szymański cytowany przez oficjalną stronę internetową Feyenoordu.