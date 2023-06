Zaskakujący ruch PZPN. Cezary Kulesza "wkroczył do akcji"

W przerwie meczu Polska - Niemcy na murawie PGE Narodowego doszło do wyjątkowej sceny. Nasza kadra narodowa do lat 17 otrzymała z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Nożnej pamiątkowe medale za awans do półfinału mistrzostw Europy oraz prezentowany styl gry. Młodzieżową ekipę "Biało-Czerwonych" udekorował własnoręcznie prezes naszej federacji - Cezary Kulesza.