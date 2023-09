Zaskakujący ruch Fernando Santosa tuż po zwolnieniu z kadry. "Okazało się, że to fajny facet"

Fernando Santos pożegnał się z reprezentacją Polski i zostawia po sobie niesmak i rozczarowanie. Dał się poznać jako człowiek raczej zamknięty i dość humorzasty. Tymczasem on podjął zaskakujący ruch, by choć częściowo zatrzeć złe wrażenie. Według Krzysztofa Marciniaka miał zaprosić kilkunastu pracowników PZPN-u na kolację, na której... pokazał się z zupełnie innej strony. "Okazało się, że to jest naprawdę fajny facet" - wyjaśnił dziennikarz.