Zaskakujący pomysł Szwedów ws. meczu z Polską! "Rozmawialiśmy o tym"

Oprac.: Tomasz Brożek Reprezentacja

Szwedzka prasa sportowa żyje już barażami, które wyłonią uczestników mundialu w Katarze. Ekipa "Trzech Koron" może być naszym rywalem w finale, jeśli pokona Czechów. Wówczas będzie musiała przyjechać na Stadion Śląski do Chorzowa, co nie do końca podoba się skandynawskim dziennikarzom. Zastanawiają się oni nad zmianą miejsca rozgrywania spotkania, choć na razie w szwedzkiej ekipie nie ma takich planów.

Zdjęcie Szwedzi mogą zagrać z reprezentacją Polski w finale baraży o awans na mistrzostwa świata / AFP/AFP JONATHAN NACKSTRAND/jnk / AFP