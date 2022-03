Zaskakujący pomysł Michniewicza! "Nawet na balkonie"

Wywołana przez Rosję Putina wojna, napaść na Ukrainę, przewróciła świat do góry nogami. Również ten piłki nożnej. Polska wspiera Ukrainę jak może i to na każdym polu. Również sportowym. PZPN, Robert Lewandowski i cała reprezentacja natychmiast zbojkotowali mecz z Rosją, z którą właśnie dzisiaj mieliśmy grać w Moskwie półfinałowy baraż o MŚ. Pod presją Polski i niemal całej Europy FIFA i UEFA postanowiły wykluczyć "Sborną" z rywalizacji o MŚ. W ten sposób awansowaliśmy do finału barażu bez walki, a PZPN-owi udało się zakontraktować wyjazdowy mecz ze Szkotami.

Reklama

- To dar z niebios! Selekcjoner Michniewicz będzie miał chociaż jeden mecz przed meczem o wszystko - skomentował dla Interii były selekcjoner Adam Nawałka.

Michniewicz chce rozwiązać trzy zagadki

Czesław Michniewicz nie kryje, że skład na baraż ze Szwecją, bądź Czechami ma już w głowie.

- Drobne wątpliwości mam tylko na dwóch pozycjach, a gdyby się okazało, że w meczu ze Szkocją słabo wypadnie Grzesiek Krychowiak, któremu brakuje rytmu meczowego, to pojawi się trzecia - nie kryje selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Kogo dotyczą te pierwotne dwie wątpliwości? Obsady trzeciego stopera, pod nieobecność kontuzjowanego Pawła Dawidowicza i lewego wahadła, w związku z koronawirusem Macieja Rybusa. Pozycje Kamila Glika i Jana Bednarka są niepodważalne. Tym trzecim może być jedyny lewonożny Marcin Kamiński z Schalke, Bartosz Salamon z Lecha, Mateusz Wieteska i Bartosz Bereszyński, z którego korzystał na pozycji stopera Paulo Sousa.

O miejsce na lewej flance rywalizują ulubieniec Sousy Tymoteusz Puchacz z Arkadiuszem Recą, który we Włoszech dojrzał piłkarsko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz: Na takiej murawie reprezentacja Polski jeszcze nigdy nie grała. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Selekcjoner Polaków wykorzysta limit sześciu zmian. Dla siedmiu piłkarzy zabraknie miejsca na ławce rezerwowych, w związku z czym zostanie dla nich przeprowadzony trening jeszcze przed meczem ze Szkotami.

Michniewicz zadbał, by nikt się nie nudził

Jak pomieścić 30 piłkarzy na jednej płycie, by żaden z nich się nie znudził i każdy solidnie zmachał? Niewykonalne? Czesław Michniewicz w środowy wieczór udowodnił na Hampden Park, że jednak można.

- Świętej pamięci Rysiu Bożyczko mawiał, że dobry trener trening przeprowadzi nawet na balkonie - stwierdził selekcjoner "Biało-Czerwonych" Czesław Michniewicz po treningu na Hampden Park, gdzie w środę o godz. 20:45 towarzysko zmierzymy się ze Szkocją.

Michniewicz zrobił najprostszą rzecz na świecie: wymyślił pierwszy mecz, w trakcie którego mierzyły się ze sobą nie dwa, bo w tym nie ma nic oryginalnego, tylko trzy zespoły:

Biali: Skorupski - Kędziora, Helik, Puchacz - Moder, Żurkowski, Góralski - Piątek Buksa, Szymański

Niebiescy: Grabara - Bereszyński, Wieteska, , Kamiński - Frankowski, Krychowiak, Kun - Płacheta, Grosicki, Milik

Żółci: Szczęsny - Salamon, Glik, Bednarek, - Cash, Moder, Bielik, Reca - Zieliński, Lewandowski.

Zadanie było proste: gdy np. Biali wygrali wojnę na swojej połowie z Żółtymi, ruszali do kontry, by zmierzyć się na drugiej połowie z Niebieskimi. W tym czasie Żółci mieli kilka chwil wytchnienia. Nikt się nie nudził, murawa była zapełniona we wszystkich obszarach.

Michniewicz na środku pokrzykiwał do ekipy: "Trzymaj! Żuri!", "Press! Press!", "Sam jesteś! Musisz się utrzymać na połowie!"

Na Szkocję raczej bez Lewandowskiego

Nie trzeba być alfą i omegą, by spostrzec, że skład najbliższy optymalnego mieli Żółci, ale to nie znaczy, że taką ekipą wyjdziemy przeciw Szkotom. Tym bardziej, że po ostatnim środowym strzale na Hampden Park ból w prawej nodze poczuł Robert Lewandowski, więc nikt pewnie nie będzie ryzykował jego zdrowiem przed barażem. Nie chodzi tylko o to, ale też o fakt, że "Lewy" jest pewniakiem.

- Dobry piłkarz poradzi sobie w każdym systemie - to jego słowa z wtorkowego spotkania z dziennikarzami na Stadionie Śląskim.

Zdjęcie Robert Lewandowski podczas ostatniego strzału na środowym treningu przed meczem ze Szkocją poczuł ból w prawej nodze. Hampden Park opuszczał w towarzystwie lekarza Jack Jaroszewskiego / Leszek Szymański / PAP

Gdzie i o której mecz Szkocja - Polska?

Mecz Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek, 24 marca. Początek o godz. 20.45. Transmisja tv Szkocja - Polska w Polsat Sport Premium 1, a online live stream na Polsat Box Go. Wynik i relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Szkocja - Polska, początek o godz. 20:45,

Szkocja: Gordon - McTominay, Hanley, Tierney - Patterson, McGregor, Gilmour, Taylor - McGinn, Christie - Adams.

Polska: Szczęsny - Glik, Bednarek, Kamiński - Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Reca - Milik, Buksa.

Z Glasgow Michał Białoński, Interia