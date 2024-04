Zaskakujący plan Polaków na Euro. Niemiecki transport będzie pomocny

Na mecz pociągiem?

Bardzo dobrze jest ta sieć kolejowa rozbudowana w Niemczech. Mieliśmy też okazje wcześniej kilkukrotnie się tymi kolejami przejechać i wygląda na to, że to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście zawsze mamy też ten backup w postaci samolotu, ewentualnie autokaru

Choć brzmi to wszystko mało komfortowo, to jednak dla piłkarza podróż koleją w takim wydaniu byłaby dużo wygodniejsza. Przejazd do Berlina, Hamburga czy Dortmundu to mniej więcej dwie godziny. Bez przechodzenia kontroli na lotnisku, oczekiwania na odlot itp.