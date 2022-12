Czesław Michniewicz na mistrzostwach świata w Katarze awansował w reprezentacją Polski do 1/8 finału, co nie udało się nam od 36 lat. Mimo to jego przyszłość na stanowisku selekcjonera "Biało-Czerwonych" jest niepewna, a jak poinformował "Przegląd Sportowy" prezes PZPN Cezary Kulesza kontaktował się już z jego potencjalnymi następcami. Pojawiło się zaskakujące nazwisko trenera z Polski.