Zaskakujący kandydat na dyrektora reprezentacji. "Trochę z innego świata"

Po całym zamieszaniu, które wyniknęło już w trakcie mistrzostw świata w Katarze i kolejnych aferach targających reprezentacją, zaczęto się zastanawiać, jak zmniejszyć ryzyko takiej sytuacji w przyszłości. W toczącej się dyskusji pojawił się pomysł, by do sztabu kadry dokooptować osobę, która - w randze dyrektora sportowego - byłaby odpowiedzialna za kontakty z dziennikarzami. Miałaby pełnić rolę "zderzaka", by nieco odciążyć w tym aspekcie głównodowodzącego reprezentacją.