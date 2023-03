Robert Lewandowski latem ubiegłego roku po ośmiu latach gry w Bayernie Monachium przeniósł się do FC Barcelona . Polak do tej pory w 31 rozegranych spotkaniach zdobył 25 goli i zanotował 6 asyst . Sięgnął również z zespołem po Superpuchar Hiszpanii .

Engel nie ma wątpliwości: Bayern bardziej dbał o takie kwestie

- Jak czytam w mediach, tak zwane markery zmęczeniowe niemal u wszystkich zawodników dotarły już do „czerwonej kreski”, oznaczającej fizyczne wyczerpanie . To kwestia albo za mocnych treningów na co dzień, albo za krótkiej regeneracji . Mam wrażenie, że w Bayernie lepiej niż w Barcelonie rozwiązana była kwestia indywidualnej kontroli nad każdym zawodnikiem i jego zdrowiem - powiedział Engel w rozmowie z "Super Expressem".

70-latek odniósł się również do postawy Lewandowskiego w nowym zespole, podkreślając, że wciąż jeszcze przystosowuje się on do nowego stylu, który wymusił na nim zmianę profilu i tego, do czego był przyzwyczajony w Bundeslidze.