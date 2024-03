Zaskakujące słowa walijskiego trenera. "Polska powinna być w półfinale"

Walijczyk Adam Owen , były trener Lechii Gdańsk i szef działu naukowego Lecha Poznań , jest w ostatnim czasie wręcz zasypywany wiadomościami z Polski i prośbami o wywiad dla rodzimych mediów. A to dlatego, że stanowi najbardziej oczywisty punkt styczny między futbolem polskim i walijskim. Trener Owen był bardzo ważną częścią sztabu selekcjonera Chrisa Colemana w dobie największego sukcesu reprezentacji Walii - to półfinał Euro 2016. Szkoleniowiec odpowiadał m.in. za przygotowanie fizyczne zawodników.

- To, co zrobiliśmy w 2016 r. nie byłoby możliwe bez więzi, które powstały między ówczesną kadrą i kibicami. Zawodnicy uwierzyli w sukces, dlatego że najpierw wiara pojawiła się wśród kibiców. Jestem na bieżąco ze sprawami reprezentacji Walii i obserwuję, że ta więź wciąż jest żywa. Stadion w Cardiff jest twierdzą naszej kadry. Fani "Smoków" będą we wtorkowy wieczór napędzać grę drużyny walijskiej. Pytanie, czy to wystarczy, aby poradzić sobie z jakością, którą ma Polska - na koniec dnia chodzi o piłkarską jakość, nie o agresję w grze. W mojej ocenie Polska ma tyle talentu powinna kwalifikować się co najmniej do półfinałów wielkich turniejów mistrzowskich - tłumaczy Adam Owen.