Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze, choć zrobiła to w niezbyt przekonującym stylu, który nie odwróci uwagi kibiców i mediów od ostatnich afer. Do 72. minuty na tablicy świetlnej widniał bezbramkowy remis. Na "Orłów" Fernando Santosa ponownie spadły ostre komentarze, choć niektórzy są zdania, że najważniejsza jest wygrana. - Nie podoba mi się trochę ta cała krytyka i atakowanie piłkarzy. To nie był porywający występ, męczyliśmy się, ale na końcu i tak jest najważniejszy wynik, a ten był korzystny - powiedział Polskiej Agencji Prasowej były reprezentant Polski Waldemar Prusik.