- Fernando Santos to bardzo dobry trener z ogromnym doświadczeniem. Jego zespoły cechuje świetna organizacja w defensywie i zabójcze kontrataki. Na początku swojej przygody z reprezentacją Portugalii nasz zespół grał na dwóch napastników. W późniejszym etapie Santos preferował ustawienie z jednym snajperem. Jestem zdania, że Fernando Santos to bardzo dobry trener dla reprezentacji Polski. To świetny szkoleniowiec, który wykonywał znakomitą pracę również w FC Porto czy drużynie narodowej Grecji . Jego dorobek jest imponujący. Polska również ma bardzo dobrych i młodych zawodników, utalentowanych piłkarzy i wierzę, że już niebawem Biało-Czerwoni będą osiągać rewelacyjne wyniki.

- Nie uważam, żeby Portugalia pod wodzą Fernando Santosa grała defensywnie. Mieliśmy zwarty i szczelny środek, a do tego bardzo dobrze radziliśmy sobie w grze z kontry. To było dla nas odpowiednie rozwiązanie, ponieważ mamy niezwykle utalentowanych skrzydłowych, jak Bernardo Silva czy Diogo Jota. Co więcej, za wykończenie odpowiadał przecież Cristiano Ronaldo. Mamy dużo talentu i jakości, a także wielu zdolnych, młodych piłkarzy. Ta mieszanka sprawiła, że wygraliśmy wspomniane trofea - kończy defensor "Wojskowych", którzy już jutro wrócą do gry w rundzie wiosennej. Śląsk zacznie z wysokiego C, bo od derbowego spotkania z Zagłębiem Lubin w sobotę o godz. 20. Wrocławianie zajmują odległą 11. lokatę w tabeli i nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Gdy to "Miedziowi" okażą się lepsi w derbach zbliżą się do Śląska na jeden punkt.