Michał Listkiewicz o krytyce PZPN. Zaskakująco o sprawie Stasiaka

I chociaż PZPN jest krytykowany przez kibiców i dziennikarzy, a suchej nitki na związku nie zostawił chociażby Dariusz Szpakowski , to federacja ma także swoich obrońców. Najwyraźniej należy do nich Michał Listkiewicz , który w rozmowie z WP SportoweFakty starał się tonować nastroje.

Były prezes PZPN zauważył, że gdy on kierował federacją, media społecznościowe nie istniały, a media internetowe "nie miały takiej siły rażenia". - Po prostu PZPN musi się nauczyć, jak na to reagować i jak rozwiązywać kryzysy. Trzeba mieć od tego specjalistów. Wydaje mi się, że dziś można mieć większe pretensje co do tego, jak zareagowano na sprawę Stasiaka, aniżeli do samego faktu, że tam poleciał - wypalił.