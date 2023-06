Zaskakujące sceny po meczu z Niemcami. Kuba nagle wypalił: "Zasłużyłem na jednego"

Mimo tego wszystkiego, co się w moim życiu wydarzyło, mimo tych wszystkich rzeczy, wzlotów, upadków i tak dalej, dawaliście mi siłę do tego, bym doszedł do miejsca, w którym jestem. Naprawdę, dziękuję wam. Wiecie, że to nie było dla nas lekkie, łatwe i przyjemne, ale pokazaliśmy, że nie ma rzeczy, które są w stanie nas złamać. Mam nadzieję, że starcy nam siły, bo mam takie przemyślenia, że im więcej człowiek ma świadomości, tym ciężej zrozumieć to, co się dzieje i tym mniej ma siły, by wszystko przezwyciężyć. Z takim wsparciem, jakie tu widzę, wiem, że dam radę i jeszcze niejeden dzień przed nami, w którym będziemy nie płakać ze wzruszenia, tylko się cieszyć

~ powiedział Jakub Błaszczykowski