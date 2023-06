Roman Kołtoń w najnowszym odcinku swojego programu "Prawda Futbolu" rozmawiał ze Zbigniewem Bońkiem na temat realiów panujących w reprezentacji Polski. Komentator i były prezes PZPN-u dyskutowali m.in. na temat charakteru i stylu pracy Fernando Santosa, który, delikatnie mówiąc, nie stawia na jak najlepszy bezpośredni kontakt ze swoimi podopiecznymi.

Fernando Santos w ogóle nie rozmawia z piłkarzami i mam tę informację z wewnątrz ekipy ~ zdradza Roman Kołtoń

"Santos nie rozmawia z piłkarzami". Kołtoń odsłania kulisy polskiej kadry

- Trenerzy są różni i to nie jest zarzut. To jest stwierdzenie faktu. To nie jest gość, który rozmawia z piłkarzami. Po prostu nie ma tego w sposobie prowadzenia zespołu i poszczególnych jednostek - dodał dziennikarz.

Zbigniew Boniek dodał, że zauważa jeszcze kilka mankamentów w funkcjonowaniu naszej kadry, a są one skutkiem tego, że Fernando Santos nie najlepiej rozpoczął swoją pracę na stanowisku selekcjonera "Bialo-czerwonych".

- Czasem jak pokazują go na ławce, to on ma taką minę, jak by myślał: "Po co ja tu przyszedłem?". Chociaż on ma taką samą twarz niezależnie od tego, czy wygrywa, czy przegrywa. Chociaż ja nie chcę "grillować" trenera, ponieważ w takim meczu on powinien podać skład i powiedzieć: "Panowie ja idę na piwo, wracam za półtorej godziny i powiecie mi ile wygraliście" - komentuje Zbigniew Boniek.

Boniek widzi mankamenty w funkcjonowaniu polskiej reprezentacji

- Natomiast, że coś nie funkcjonuje w tej drużynie, to widać gołym okiem, że trener nie wie, co ma grać i jak ma grać. To widać jego niektórych ruchach. Niektórzy zawodnicy nie byli powoływani, nagle są podstawowymi zawodnikami, później znowu ich nie ma, nagle wchodzą z ławki. To są takie trochę nerwowe ruchy - dodaje były kapitan reprezentacji Polski.

Boniek przyznał, że wydawało mu się, iż reprezentanci współpracują z Santosem i z nim rozmawiają. Tak jednak nie jest. - Czasami po portugalsku porozmawia z Grzegorzem Mielcarskim i koniec, kropka - skwitował.

Donesienia o tym, że Fernando Santos i polscy kadrowicze na co dzień ze sobą nie rozmawiają, mogą zmartwić przede wszystkim tych kibiców, którzy uważają, że dobry kontakt między szkoleniowcem a jego podopiecznymi jest jednym z najważniejszych aspektów dobrze funkckonującej drużyny. Czy reprezentacja Polski do takowych należy? Po ostatnich trzech meczach w kwalifikacjach do Euro 2024 można stwierdzić, że odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista.

Fernando Santos i jego sztab mają teraz trochę czasu na przygotowanie się do kolejnych dwóch kolejek kwalifikacji do mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski 7 września zmierzy się u siebie z Wyspami Owczymi, a 10 września uda się do Tirany na mecz z Albanią.

Fernando Santos: Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem i nie mam dla tego wytłumaczenia. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Fernando Santos / Grzegorz Wajda / East News

Fernando Santos / Andrzej Iwańczuk / Reporter