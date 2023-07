Fernando Santos stery reprezentacji Polski objął w styczniu, a oficjalny debiut zaliczył w marcu, kiedy to kadra rozpoczęła udział w eliminacjach do Euro 2024. "Biało-Czerwoni" przegrali wówczas z Czechami i nawet odniesiona kilka dni później skromna wygrana w starciu z Albanią nie sprawiła, że kibice zapomnieli o kompromitacji swoich ulubieńców.

Fernando Santos znalazł nowego pracodawcę? Zaskakujące doniesienia z Arabii Saudyjskiej

Ten wpis udostępniło wiele zweryfikowanych kont z Arabii Saudyjskiej , w tym dziennikarze, którzy cieszą się dużą popularnością w swojej ojczyźnie, co może oznaczać, że faktycznie coś jest na rzeczy. Zdaniem przedstawicieli tamtejszych mediów, Santos miał dojść do porozumienia z klubem Al-Shabab , a na rewelacje żurnalistów, które wciąż jednak wymagają potwierdzenia, błyskawicznie zareagowali polscy dziennikarze.

"Jeszcze tylko tego brakuje, żeby Fernando Santos spakował się i ruszył do Arabii Saudyjskiej" - napisał Sebastian Staszewski z Interii. "To by było cudowne podsumowanie czerwca i lipca w polskiej piłce jakby Santos jeszcze do Arabii zwiał. I też chyba średnio by mu się można było dziwić (a i płakać by nie było za czym)" - stwierdził Michał Borkowski współpracujący z Viaplay i Kanałem Sportowym.