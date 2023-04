Zaskakująca "wpadka" Santosa na wizji. Kuriozalny błąd. Aż trudno uwierzyć

Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos ma czas na to, by przygotować plan na kolejne spotkania. Najbliższym meczem o stawkę naszej drużyny będzie wyjazdowe starcie z Mołdawią, rozgrywane w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca. Cztery dni wcześniej nasza kadra zagra towarzysko na PGE Narodowym z Niemcami , co... nie podoba się Fernando Santosowi.