Zaskakująca stawka meczu z Francją. Wiele może się wyjaśnić

Radosław Majewski mówił o:

Co dalej z reprezentacją Polski: Sam się zastanawiam, jak będzie wyglądała kontynuacja. W sparingach i w meczu z Holandią dobrze to wyglądało, ale później doszło do zmiany ustawienia. I co dalej? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może otrzymam ją w meczu z Francją.