Zaskakująca propozycja legendy. To mógłby być nowy selekcjoner reprezentacji

Rozwiązanie umowy z Santosem większość kibiców przyjęła z ulgą . Za kadencji skądinąd utytułowanego trenera Polacy grali źle i ponieśli porażki z Czechami, Mołdawią oraz Albanią , przez co mocno skomplikowali sobie drogę na Euro 2024 . Mowa ciała Santosa również nie pozwalała przypuszczać, by trener chciał umierać za naszą reprezentację - szczególnie na konferencjach prasowych sprawiał wrażenie osoby znudzonej i wyczerpanej.

W tej chwili powinno się podpisać umowę z Polakiem, który to wszystko zna i widział te ostatnie spotkania. Jest dwóch takich trenerów. Jeden z nich powinien podpisać umowę do zakończenia Euro, bo dalej są szanse na awans lub na baraże. Niech to będzie Michał Probierz lub Maciej Skorża. Jeden pracował już z kadrą, drugi prowadzi młodzieżówkę. Oni nie daliby się wodzić za nos, tak jak nie dawał Nawałka w pierwszych latach pracy. Marka Papszuna nie znam zbyt dobrze i nie wiem, czy zdobędzie sobie autorytet wśród piłkarzy

Piszczek na selekcjonera? Tomaszewski zaskoczył

- Santos nie bywał na meczach ligowych. Nawet nie po to, by kogoś wybrać, ale pokazać, że jest szansa. Inaczej wtedy piłkarz gra, gdy selekcjoner go widzi, inny jest odbiór całego meczu. Gdyby nawet ten Łukasz Piszczek był asystentem Santosa, to nic nie stałoby na przeszkodzie, by w tym momencie tą kadrę poprowadził. W podobnym wieku jest Julian Nagelsmann, który prowadził już RB Lipsk i Bayern Monachium, a teraz jest przecież głównym kandydatem do prowadzenia reprezentacji Niemiec - powiedział Tomaszewski "Super Expressowi".