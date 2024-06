Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, jak przebiegał mecz z Ukrainą. Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów, ale dużo więcej było pozytywnych momentów. Co do mojego występu, także jestem zadowolony, choć jest niedosyt. Moja rola w reprezentacji? Postrzeganie mnie jako zawodnika w kadrze było jednowymiarowe, z czym nie do końca się zgadzam. Uważam, że mam szerszy wachlarz umiejętności niż tylko gra głową i rozpychanie się z obrońcami. Gdy dostaję szansę, chcę ją wykorzystać na każdy możliwy sposób i zrobię to, o co selekcjoner mnie poprosi. Mogę grać w drugiej linii, mogę grać w polu karnym. Moja rola może być znacznie szersza

Reprezentacja Polski. Adam Buksa skomentował koszmar Arkadiusza Milika

- Po meczu każdy zamienił słowo z Arkiem, jeszcze zdążyliśmy zjeść wspólnie kolację. To najgorsza możliwych rzeczy, jaka jest w futbolu - kontuzja. Bardzo mi smutno z powodu Arka. Sam przez to przechodziłem przed mundialem w Katarze, więc doskonale wiem, jak to może boleć. Co do naszej ewentualnej rywalizacji z Arkiem o skład, przygotowywaliśmy się do meczu z Ukrainą i wspieraliśmy się, żeby jak najlepiej wypaść. Bo gramy do jednej bramki, nie przeciwko sobie. Mieliśmy zadanie do wykonania. Wiadomo, druga minuta meczu wiele zmieniła. Ale z mojej strony szykowałem się na Euro, by być jak najlepiej przygotowanym. Nie wiedziałem do samego końca, czy zostanę powołany, ale chciałem być gotowy - powiedział Adam Buksa.