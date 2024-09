Zarzuty w stronę Probierza, padają mocne słowa. "Zrobił mu krzywdę"

Reprezentacja Polski za kadencji Michała Probierza spisuje się w kratkę. "Biało-Czerwonym" co prawda nie poszło w Euro 2024, ale za to kibice chwalili styl, jaki zaprezentowali wybrańcy ex-trenera Jagiellonii Białystok czy Cracovii. Chyba nie trzeba nikomu przypominać jak wielka była wiara w narodzie po solidnej inauguracji kontynentalnego czempionatu. "Orły" długo walczyły z Holendrami, faworyci bramkę na wagę trzech punktów zdobyli dopiero w końcowej fazie spotkania. W meczu o honor nasi rodacy zremisowali z kolei z Francuzami, czyli kolejnymi faworytami do zajęcia czołowego miejsca.

