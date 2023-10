Henryk Kasperczak udzielił wywiadu katowickiemu "Sportowi", w którym wyraził swój niepokój co do postawy kadry narodowej. - Częste zmiany trenerów nic nie dają, a pokazuje to wszystko, że większy problem jest po stronie zawodników. Nie jesteśmy w stanie grać na zadowalającym i skutecznym poziomie, który pozwoliłby nam awansować do Euro, gdzie gra przecież sporo reprezentacji. Co tutaj najistotniejsze, to ta nowa generacja musi jeszcze trochę popracować, żeby poprawić poziom swojej gry, bo na razie nie jest dobrze - powiedział.