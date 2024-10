Zaraz mecz z Portugalią, a o Polaku zrobiło się głośno. Probierz ma ból głowy

Francuzi docenili Bułkę, choć zwrócili uwagę na jeden aspekt

Marcin Bułka w sezonie 2023/2024 wszedł na piłkarskie salony. Media rozpisywały się o jego serii czystych kont, a nagrania z jego interwencjami szybko stawały się hitami internetu. Krótko mówiąc, reprezentant Polski wreszcie zapracował sobie na uwagę i trafił do notatników największych klubów Europy.

W niedzielę Polaka czekało spotkanie wyjątkowe. Jego OGC Nice podejmowała u siebie Paris Saint-Germain, czyli klubu, do którego piłkarz należał w latach 2019-2022. Bułka przeciwko dawnemu pracodawcy pokazał się z dobrej strony. Nie miał zbyt wiele do powiedzenia przy trafieniu Nuno Mendesa z początku drugiej połowy, a poza tym popisał się kilkoma bardzo dobrymi interwencjami. Łącznie zaliczył ich siedem, powstrzymując takie gwiazdy, jak Ousmane Dembele czy Bradley Barcola .

Bułka już szykuje się do opuszczenia Nicei. Zastąpi Szczęsnego?

Choć OGC Nice zaciekle walczy o pozostanie Bułki na Lazurowym Wybrzeżu, nie będzie o to łatwo. Polak odrzucił już propozycję przedłużenia umowy, a choć druga oferta ma zawierać korzystniejsze warunki, wydaje się, iż 25-latek podjął już decyzję o swojej przyszłości. Zamierza po sezonie odejść z kartą na ręku, dzięki czemu łatwiej będzie mu znaleźć nowego, klasowego pracodawcę.

Co ciekawe, kataloński "Sport" kilka dni temu informował, że reprezentant Polski znalazł się na celowniku... FC Barcelona! Ta ewidentnie "rozsmakowała się" w sprowadzaniu zawodników znad Wisły. Wojciech Szczęsny podkreśla, że zamierza przełożyć swoją emeryturę zaledwie do końca tego sezonu. Nie wiadomo, w jakiej dyspozycji wróci po poważnej kontuzji Marc-Andre ter Stegen, więc to jasne, iż w stolicy Katalonii poszukują nowego specjalisty na tę pozycję. Na korzyść Bułki przemawiają nie tylko jego zdolności na linii bramkowej, ale też aspekty ekonomiczne. Jeżeli jednak 25-latek na poważnie myśli o takim ruchu, najbliższe miesiące powinien spędzić na szlifowaniu swoich umiejętności rozegrania. Bez tego trudno wyobrazić sobie osiągnięcie długofalowego bramkarskiego sukcesu na Camp Nou.