Zaraz mecz z Austrią, a Włosi ogłaszają ws. Szczęsnego. "Powiedział: tak"

Szczęsny nie chciał transferu do Arabii Saudyjskiej. Bajońska pensja przekonała Polaka?

Negocjacje z Juventusem nawiązali szejkowie z Al Nassr. Co prawda jeszcze jakiś czas temu reprezentant biało-czerwonych deklarował, że nie interesują go przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Nie mógł jednak przejść obojętnie obok bajońskiej sumy, jaką gotowi są przeznaczyć na jego pensję Saudyjczycy. A mowa tu o 20 milionach euro za sezon.