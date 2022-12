"Zapisaliśmy się w historii. Szkoda, że mama tego nie doświadczyła"

- Pierwszy raz w życiu cieszę się z porażki. Zapisaliśmy się w historii polskiej piłki. Mam nadzieję, że Francji, aktualnym mistrzom świata, też popsujemy trochę krwi - mówił już w nawiązaniu do kolejnego przeciwnika Orłów.

- Chyba nawet nie zdążyłem dotknąć piłki. Podanie było idealne, ale strzał już nie. Piłka "przelała" się obok słupka. Argentyna miała w tej sytuacji trochę szczęścia, ale patrząc na cały mecz, to my mieliśmy więcej szczęścia - analizował na gorąco 20-letni skrzydłowy.

Jakub Kamiński: Karny był bardzo kontrowersyjny

- To była fantastyczna parada. Wojtek w ogóle gra fantastyczny turniej - chwalił naszego golkipera.

Jakub Kamiński: Tata oglądał mecz. Szkoda, że mama tego nie doświadczyła

- Pisałem dzisiaj do taty, bo zdecydowałem się zabrać go na ten mecz. Nie wiedziałem, czy będzie to nasz ostatni mecz, czy wyjdziemy z grupy. Tata brał wolne w pracy, był bardzo dumny. Widziałem, że wszystko nagrywał - mówił z uśmiechem Kamiński.