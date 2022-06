Zamieszanie wokół stanu zdrowia Orła! Jest specjalny komunikat

- Adam Buksa w stawie skokowym ma przeciążeniowe, zmęczeniowe niedokonane złamanie jednej z kości. Jeśli przy nim się odpowiednio nie zareaguje, to kończy się złamaniem, ale my to zrobiliśmy. Ta reakcja nastąpiła - mówił na temat stanu zdrowia Adama Buksy w rozmowie z Interią lekarz polskiej kadry Jacek Jaroszewski .

Głos w sprawie napastnika zabrał także selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, który potwierdził nasze informacje i przyznał podczas konferencji prasowej, że Adama Buksę czeka ośmiotygodniowa przerwa. - Na szczęście medycyna to nie matematyka, może Adamowi uda się szczęśliwie szybciej wrócić na boisko - przyznał nasz szkoleniowiec podczas konferencji prasowej .

Reprezentacja Polski. Co ze zdrowiem Adama Buksy? Jakub Kwiatkowski zabrał głos

Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia Adama Buksy postanowił doprecyzować jednak jeszcze w mediach społecznościowych rzecznik prasowy oraz team manager reprezentacji Polski - Jakub Kwiatkowski.

- Pojawił się duży szum medialny wokół urazu Adama Buksy. Aby wyprostować sprzeczne informacje, sytuacja jest następująca. Adam opuścił zgrupowanie z powodu dolegliwości bólowych stopy i stwierdzonych w badaniach obrazowych zmian przeciążeniowych jednej z kości. Potencjalnie mogły one doprowadzić do poważniejszego urazu. Dzięki szybkiej reakcji udało się te zmiany wykryć na wczesnym etapie, dzięki czemu po leczeniu zachowawczym Adam powinien być gotów do gry przed startem nowego sezonu - czytamy w jego wpisie.

Reprezentacja Polski przygotowuje się teraz do wtorkowego meczu Ligi Narodów z Belgią. Przypomnijmy, że podczas trwającego zgrupowania Adam Buksa zmienił barwy klubowe, przechodzą z amerykańskiego klubu New England Revolution do francuskiego RC Lens.