Zamieszanie wokół Macieja Rybusa. Zdecydowana reakcja Michniewicza

Maciej Rybus, występujący na co dzień w Lokomotiwie Moskwa, był jednym z dwóch graczy z ligi rosyjskiej powołanych na zgrupowanie reprezentacji przez Czesława Michniewicza. Drugim był Sebastian Szymański z Dinama Moskwa. Kiedy selekcjoner ogłaszał listę powołań to właśnie ci dwaj gracze wzbudzili spore emocje, bowiem w świetle napaści Rosji na Ukrainę wielu uważa, że dalsze występowanie w tamtejszej lidze jest wspieraniem reżimu. Z tego powodu klub zmienił chociażby Grzegorz Krychowiak, który przeniósł się do AEK-u Ateny.

Dlatego, kiedy Sebastian Staszewski z Interii przekazał, że Rybus nie pojawi się na zgrupowanie z powodu otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, co później zostało potwierdzone przez PZPN, od razu pojawiły się spekulacje, że cała sprawa ma drugie dno.

Na konferencji prasowej Czesław Michniewicz został wprost zapytany, czy widział wyniki testów Rybusa i czy faktycznie piłkarz jest chory. Selekcjoner potwierdził, że on i lekarz kadry otrzymali testy do wglądu i piłkarz Lokomotiwu nie zagra tylko i wyłącznie ze względu na swój stan zdrowiał, rozwiewając w ten sposób wszelkie domysły.

Trener "Biało-Czerwonych" był też pytany o to, jak w całej sytuacji odnajduje się Sebastian Szymański, ale Michniewicz był dopiero przed rozmową z byłym graczem Legii Warszawa.