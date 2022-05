Zamieszanie wokół "Lewego". Michniewicz komentuje: "Sielanka co pół roku"

W ostatnich tygodniach nie ma dnia, by światowe media sportowe nie zajęły się tematem przyszłości Roberta Lewandowskiego. Te hiszpańskie liczą na to, że najlepszy napastnik świata zawita do La Liga, by wzmocnić Barcelonę. Ostatnio "As" donosił, że "Duma Katalonii" jest gotowa wystawić wyższą ofertę za Lewandowskiego. Wyższą niż 30-35 mln euro, jakie zadeklarowała w kwietniu. Jak za zawodnika, który z Bayernem ma tylko roczny kontakt to naprawdę niemałe pieniądze.

Z kolei dzisiaj kataloński "Sport" snuje wizję, wedle której Lewandowski ma być liderem nowej Barcelony.

Michniewicz komentuje zamieszanie wokół Lewandowskiego

Czy atmosfera braku pewności co do najbliższej przyszłości nie wpłynie na kapitana reprezentacji Polski? Zapytaliśmy o to jej selekcjonera Czesława Michniewicza.

"Lewy" nauczył się żyć w stresie. Ja nie mam żadnych obaw w jego przypadku. Co pół roku przez media przetacza się sielanka "odejdzie-zostanie, zostanie-odejdzie". Robert na pewno już się do tego przyzwyczaił i nie wpłynie to na jego dyspozycję powiedział Interii trener kadry narodowej.

Robert Lewandowski i cały Bayern marzył o wygraniu Ligi Mistrzów, tymczasem ekipa Juliana Nagelsmanna w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Villarealu. Czy fakt, że dzięki temu RL9 zakończy wcześniej sezon i będzie bardziej wypoczęty na wyzwania związane z grą dla "Biało-Czerwonych" ucieszył selekcjonera?

- Absolutnie nie postrzegam tego jako korzyści dla mnie, ani dla "Lewego" tym bardziej, ani dla kibiców. Kibicowałem Robertowi, życzyłem mu, żeby zagrał w finale Ligi Mistrzów i podniósł w górę Puchar Ligi Mistrzów. Do tej pory raz wygrał Champions League, ale w okresie pandemii, bez kibiców na trybunach, więc świętowanie triumfu było inne niż w normalnych warunkach - podkreśla Czesław Michniewicz.

Michniewicz o Lewandowskim w Lidze Narodów

16 maja trener musi wysłać powołania kadry na cztery czerwcowe mecze Ligi Narodów. Czy ma już plan odnośnie wykorzystania w nich "Lewego"? Wcześniej zapowiadał, że walkę o utrzymanie w najwyższej dywizji LN będzie chciał pogodzić z regeneracją i wypoczynkiem najbardziej eksploatowanych piłkarzy, a Lewandowski właśnie do nich należy.

- Będę z "Lewym" na ten temat rozmawiał. Ważna będzie dyspozycja psychiczna Roberta. Zobaczymy, jak się będzie prezentował po sezonie, jak bardzo będzie zmęczony - dodał selekcjoner.

- Naszego kapitana czeka tydzień, można powiedzieć, luzu, bo sezon Bundesligi kończy się 14 maja - przypomina Czesław Michniewicz.

Polska w Lidze Narodów, cztery mecze od 1 do 14 czerwca

Już 1 czerwca reprezentacja Polski rozegra pierwszy z czterech w meczów Ligi Narodów. We Wrocławiu podejmie Walię. Tydzień później "Biało-Czerwoni" zmierzą się w Brukseli z Belgią, a 11 czerwca w Rotterdamie zagrają z Holandią. Na koniec czerwcowej kampanii, 14 czerwca, na PGE Narodowym, podejmą Belgię.

