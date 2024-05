Zamieszanie wokół Casha. Mocne słowa ojca o braku powołania

Cash miał wziąć reprezentację szturmem. Póki co - nic z tego

"Ze strony sztabu nie było żadnego kontaktu"

Gdy w środę pojawiły się powołania, wszystko stało się jasne. No, a przynajmniej większość. Na 29-osobowej liście nie znalazł się prawy obrońca Aston Villi. Michał Probierz do samego końca unikał deklaracji, czy ta decyzja miała bezpośredni związek z urazem piłkarza.

Przez ostatnie tygodnie on pracował bardzo ciężko, by znaleźć się w kadrze na euro. Czuł, że nadawałby się do gry już na czerwcowe towarzyskie mecze Polaków, a na turniej na pewno byłby w pełni zdrowy (...).

Na tym jednak nie koniec. "Nikt ze sztabu do niego nie zadzwonił, nie było żadnego kontaktu, by porozmawiać o powołaniu lub jego braku. Nie wiemy, jakie są powody tego, że Matty’ego nie ma w kadrze na turniej. O tym, że nie weźmie udziału w tym zgrupowaniu, dowiedział się dziś z portali społecznościowych tak jak chyba wszyscy. Oczywiście był świadomy tego, co od wtorku pisało się w Polsce o możliwym braku jego powołania. Był z tego powodu smutny, ale wierzył do końca, że te informacje się jednak nie sprawdzą" - dodał ojciec gracza.