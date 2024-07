Zalewski na celowniku giganta. To byłoby coś więcej niż miękkie lądowanie

Dla Nicoli Zalewskiego ostatnie miesiące były znacznie bardziej udane, gdy przywdziewał koszulkę reprezentacji Polski , niż tę AS Roma . Wiele wskazuje na to, że 22-latek niebawem zmieni barwy klubowe, ale mało kto spodziewał się takiego awansu sportowego piłkarza .

Za Zalewskim trudne pół roku

Cały Rzym był zachwycony styczniową wymianą Jose Mourinho na Daniele De Rossiego. Cały? Nie, jeden reprezentant Polski nie był w stanie dzielić powszechnego entuzjazmu. To drobne odniesienie do słynnej serii o Asteriksie Galu idealnie odwzorowuje obecną sytuację Nicoli Zalewskiego. 22-latek był jednym z ulubieńców "The Special One" i za jego kadencji cieszył się regularną grą. Niestety dla niego, De Rossi z miejsca poprawił wyniki AS Roma - i to przy znikomym wkładzie Polaka.