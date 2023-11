Zaczyna się wojna psychologiczna. Selekcjoner Walijczyków już straszy Polaków

To oznacza, że "The Dragons" trafiają do fazy barażowej. W czwartek rozlosowano pary półfinałowe. Już wiadomo, że Walijczycy oba spotkania na tym etapie rozegrają przed własną publicznością .

Polska wyrzuciła Walię z najwyższej dywizji LN. W Cardiff szykuje się srogi rewanż?

- Szalenie ważne jest to, finał zagramy przed własną publicznością - mówi w rozmowie z rodzimymi mediami Page. - Oczywiście to niczego nie gwarantuje. Najpierw musimy wykonać robotę, która do nas należy. Ale fakty są takie, że dwa zwycięstwa dzielą nas od awansu do turnieju finałowego.