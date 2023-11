Zaczęła się miazga. Kulesza odezwał się w sieci. Kibice tylko na to czekali

Reprezentacja Polski zremisowała z Czechami 1-1 w ostatnim meczu grupowym el. Euro 2024. To oznacza, że "Biało-Czerwoni" nie mają już szans na bezpośredni awans do finałów ME. Taką "odkrywczą" wiadomość na platformie X zamieścił krótko po spotkaniu szef PZPN, Cezary Kulesza. Czy to był dobry pomysł? Niespecjalnie. Świadczą o tym komentarze kibiców zamieszczone pod mało refleksyjnym wpisem.