Zachwyt nad "Lewym" w Szkocji. Polak wskazany jako najlepszy napastnik

Paweł Czechowski Reprezentacja

Już niebawem reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz ze Szkotami na Hampden Park w Glasgow - to z oczywistych względów sprawia, że tamtejsza prasa chętnie podejmuje tematy dotyczące "Biało-Czerwonych". Dziennik "The Herald" np. zapytał byłego wielokrotnego reprezentanta szkockiej kadry oraz m.in. gracza Barcelony Steve'a Archibalda o jego opinię na temat Roberta Lewandowskiego. Ten bez wahania stwierdził, że "Lewy" to najlepszy napastnik świata. "To zawodnik kompletny" - przyznał.

Zdjęcie Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / Newspix