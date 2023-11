Za te słowa na Probierza spadła wielka krytyka. Selekcjoner wywołał burzę

Michał Probierz na konferencjach prasowych wiele mówi o tym, że stawia na piłkarzy prezentujących najwyższą formę i grających regularnie w swoich klubach. Nowy selekcjoner został sprowadzony m.in. po to, aby odmienić oblicze reprezentacji Polski i wprowadzić do niej nowe twarze.

Za krótkiej kadencji Michała Probierza mieliśmy w reprezentacji Polski już wielu debiutantów. Kibice liczyli na to szczególnie po nieudanym epizodzie Fernando Santosa , który nie wprowadził do kadry ani jednego nowego piłkarza. Za nowego selekcjonera swoje szanse otrzymali: Patryk Peda , Patryk Dziczek , Filip Marchwiński czy Jakub Piotrowski .

Trudno bowiem o lepszego kandydata do zostania "nową twarzą kadry" niż Marcin Bułka - rewelacja tego sezonu Ligue 1 i potencjalny następca Wojciecha Szczęsnego . Michał Probierz powiedział jednak, że Bułka otrzymał powołanie tylko dlatego, że kontuzjowany jest Bartłomiej Drągowski grający na co dzień w Spezii na poziomie Serie B.

Gdyby Bartłomiej Drągowski był zdrowy, wskoczyłby do kadry w miejsce Marcina Bułki i to nie jest żadna tajemnica. Jest hierarchia do końca mistrzostw, która była ustalona już wcześniej i ja nie jestem człowiekiem, który ciągle zmienia.

Michał Probierz zgarnia słowa krytyki za wypowiedź o "hierarchii" bramkarzy

Jak widać, w przypadku pozycji bramkarza nie ma znaczenia to, że Marcin Bułka jest wyróżniającym się bramkarzem w jednej z pięciu najmocniejszych lig w Europie. Gdy tylko Bartłomiej Drągowski wróci do zdrowia, golkiper OGC Nice nie zostanie powołany do reprezentacji Polski - tak przynajmniej możemy rozumieć dość jasną wypowiedź selekcjonera.

- Ja wiem, że temat bramkarza numer trzy nie jest zbytnio istotny, no ale razi mnie ta z góry ustalona hierarchia. Wynika z niej, że jeśli przez kolejne pół roku Bułka nie wpuści gola, a Drągowski spadnie do Serie C to i tak nic się nie zmieni. No przecież to totalnie bez sensu - dodaje Kacper Tomczyk z "TVP Sport".