Za chwilę Euro. Lewandowski ucina niewygodny temat. "Nikomu nic nie ukradłem"

Lewandowski od lat mierzy się z hejtem. "Nigdy nie byłem idealny"

- Często hejt przekracza granice, pojawia się krytyka bez żadnych argumentów - dodał kapitan kadry. - W ostatnich latach zmieniłem do tego podejście i jest mi z tym łatwiej. Podchodzę do tego z mega dystansem. Wszystkich ludzi nie uszczęśliwię, wszystkich nie zadowolę. Jeśli ktoś hejtuje? To nie mój problem, to jego problem. Nigdy nie byłem idealny i nigdy nie zabiegałem o to, żeby uchodzić za idealnego. Nie brakuje mi pewności siebie, ale idę przez życie z pokorą.