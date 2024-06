W tym przypadku nie byłoby mowy o naturalizowaniu, a każda próba podważenie, że przecież nic nie łączy go z Polską, byłaby jak strzał kulą w płot. 16-letni Davi Waisman urodził się w Brazylii, ale w jego żyłach ze strony babci płynie polska krew. Od 2022 roku jest piłkarzem słynnego Flamengo Rio de Janeiro, a za sobą ma już występy w reprezentacji kraju do lat 15. Nastoletniemu pomocnikowi to nie zamyka drzwi do polskiej kadry, o czym porozmawiał z dziennikarzem "Przeglądu Sportowego".