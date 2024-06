Paweł Dawidowicz pośmiewiskiem. Ta akcja przejdzie do historii

Dawidowicz w pewnym momencie meczu starł się z Semihem Kilicsoyem. Kiedy nogi Polaka tylko dotknęły rywala, doszło do dość niespodziewanego zachowania, które miało zwrócić uwagę sędziego. "Orzeł" wylądował i to dosłownie. Odbił się od ziemi i wyskoczył w powietrze, udając, że został sfaulowany .

Wideo szybko rozeszło się w sieci i to nie tylko po polskiej stronie internetu. Zaczął podawać je sobie cały świat, a komentarze nie pozostawiały wątpliwości, co fani piłki sądzą o kaskaderskim wręcz wyczynie obrońcy grającym na co dzień we włoskim Hellas Verona.